நாரத்தை இலைப்பொடி

தேவையான பொருள்கள்:
நாரத்தை இலை - 2 கைப்பிடி அளவு
காய்ந்த மிளகாய் - 4
பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு
உப்பு - தேவையான அளவு,
செய்முறை:
நாரத்தை இலைகளின் நடுவில் உள்ள காம்பினை ஆய்ந்து எடுக்கவும். இலைகளுடன் உப்பு, காய்ந்த மிளகாய், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸியில் பொடித்துக்கொள்ளவும்.
குறிப்பு: இது, தயிர் சாதத்துக்குச் சிறந்த காம்பினேஷன். ஜீரண சக்திக்கு மிகவும் நல்லது.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
