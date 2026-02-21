மகளிர்மணி

நாரத்தை இலைப்பொடி

நாரத்தை இலைகளின் நடுவில் உள்ள காம்பினை ஆய்ந்து எடுக்கவும்.
நாரத்தை இலைப்பொடி
நாரத்தை இலைப்பொடி
Updated on
1 min read

தேவையான பொருள்கள்:

நாரத்தை இலை - 2 கைப்பிடி அளவு

காய்ந்த மிளகாய் - 4

பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு

உப்பு - தேவையான அளவு,

செய்முறை:

நாரத்தை இலைகளின் நடுவில் உள்ள காம்பினை ஆய்ந்து எடுக்கவும். இலைகளுடன் உப்பு, காய்ந்த மிளகாய், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸியில் பொடித்துக்கொள்ளவும்.

குறிப்பு: இது, தயிர் சாதத்துக்குச் சிறந்த காம்பினேஷன். ஜீரண சக்திக்கு மிகவும் நல்லது.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

மிளகாய்

Related Stories

No stories found.