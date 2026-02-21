பாயச பவுடர்

தேவையான பொருள்கள்:
பிஸ்தா பருப்பு -10
முந்திரிப் பருப்பு, பாதாம் பருப்பு -தலா 100 கிராம்
ஏலக்காய்த்தூள் - சிறிதளவு
சர்க்கரை, பால் - தேவையான அளவு.
செய்முறை :
பிஸ்தா பருப்பு, முந்திரிப் பருப்பு, பாதாம் பருப்பை லேசாகச் சூடாக்கி மிக்ஸியில் பொடித்து வைக்கவும். பாலைக் காய்ச்சி இந்த பவுடரை கொஞ்சம் சேர்த்து, ஏலக்காய்த் தூள், சர்க்கரை சேர்த்து ஒரு கொதிவிட்டு இறக்கினால் திடீர் பாயசம் ரெடி. வாழைப்பழம், பலாச்சுளையைப் பொடியாக நறுக்கிச் சேர்த்தால், சுவை கூடும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
