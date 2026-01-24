மருத்துவக் குறிப்புகள்

அல்சர் இருப்பவர்கள் முட்டைக்கோஸ், வெள்ளைப்பூசணி, சோத்துக்கத்தாழை இவற்றில் ஜூஸ் செய்து குடிப்பது நன்மை பயக்கும்.
மாதுளம் பழத்தோலைப் பிய்த்துப் போட்டு நன்கு கொதிக்கவிட்டு நீர் பாதியளவானதும் நாட்டுச் சர்க்கரை அல்லது தேன் கலந்து குடித்தால் குடலுக்கு நல்லது. சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்கள் அந்தத் தண்ணீரை மட்டும் குடிக்கவேண்டும்.
செம்பருத்திப்பூவை (ஒற்றைச் செம்பருத்தி) பச்சையாகத் தின்றாலோ அல்லது தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து டீயாகக் குடித்து வந்தாலோ சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தப் பாதிப்பு கட்டுப்படும்.
