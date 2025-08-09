வா வா விடுமுறையே..

எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்
இந்திய விடுதலை நாள்தனிலே
இனிய விடுமுறை வந்ததென்று
எண்ணியே போக்கில் மகிழ்வதென்று
எங்கும் திரிதல் சரியன்று!
-
விடுமுறை விட்டதன் நோக்கமனதை
விளங்காது நடத்தல் முறையன்று!
உடுக்க வாங்கிய உடை மேலே
உறங்கிப் புரளுதல் போலதுவே!
-
நாட்டின் விடுதலை நாடித்தான்
நமது முன்னோர் நன்குழைத்தார்!
வீட்டில் கிடந்து உறங்கிடாமல்
விடுதலை வென்றிடும் வீரரானார்!
-
அந்தியர் கொடுமை அகற்றிடவும்
இந்திய மண்ணை மீட்டிடவும்
சொத்து சுகமதைத் துறந்திட்டார்!
சோர்வில்லாதத் துணிவால் வெற்றி கண்டார்!
-
அவரது வாழ்க்கை அறிந்திடவும்
அவர்தம் செயல்கள் போற்றிடவும்
தவறாது வருவதே விடுமுறை!
தவறாது நன்றி சொல்வதற்கே!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.