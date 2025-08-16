சின்னச் சின்ன எறும்பு
சீராய் நகரும் எறும்பு
ஒன்றன் பின்னால் ஒன்று
ஒழுங்காய் செல்லும் எறும்பு!
-
நுண்துளை இருந்தால் போதும்
நுழையும் எளிதாய் உள்ளே
சர்க்கரை புட்டி உள்ளும்
சர்க்கஸ் போல் செல்லும்!
-
சும்மா இருப்பதே இல்லை
சுறுசுறு என்றே இருக்கும்
உணவுத் துகளை இழுக்கும்
உண்டியல் வைத்தா சேர்க்கும்!
-
சோம்பல் என்பது மனிதன்
சொல்லும் சொல்லே ஆகும்
சிற்றுயிர் எறும்பு இதற்கு
செயலே உலகம் ஆகும்!
வசீகரன்
