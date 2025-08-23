அசத்தல்...

இங்கிலாந்தின் லிவர்பூலில் அண்மையில் நடைபெற்ற பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்தவர்களில் 20 பேர் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குழந்தைகள்.
எட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் போன்ற ஐந்து வயதுப் பிரிவுகளில் (கிளாசிக்கல், ரேபிட், பிளிட்ஸ் என மூன்று பிரிவுகளில்) வழங்கப்பட்ட 78 பரிசுகளில், சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரிசுகளை இந்திய வம்சாவளி குழந்தைகள் தட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
ஹாரோவைச் சேர்ந்த பத்தரை வயது சிறுமி போதனா சிவானந்தன், 2025 பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் கிராண்ட் மாஸ்ட்டர் பீட்டர் வெல்ஸை வீழ்த்தி "மிகக் குறைந்த வயதில் கிராண்ட்மாஸ்டரை தோற்கடித்த சிறுமி' என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். 2025 பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் கடைசி சுற்றில் 60 வயதான பீட்டர் வெல்ஸை போதனா தோற்கடித்தார்.
