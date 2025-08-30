வகுப்பறை அலப்பறை...

'ஹோம் ஒர்க் செய்யாதவங்களை பெஞ்ச் மீது ஏறச் சொன்னால் நீ ஏன் வெளியே போறே?'
'ஹோம் ஒர்க் செய்யாத அப்பாவை கூப்பிட்டு வர்றேன்... மிஸ்...'
'பள்ளிக்கூடத்துல நிறைய பிரஷர் குடுக்கிறாங்க!'
'எக்ஸ்ட்ரா பில் கட்டச் சொல்லியா?'
'இல்லை... நிறைய ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கிறாங்க!'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'என்னடா இது? ஹோம் ஒர்க் உங்க அப்பா கையெழுத்து மாதிரி இருக்கே?'
'ஆமாம் மிஸ்... இது அப்பா பேனாவால் எழுதியது...'
'ஏன்டா ஸ்கூலுக்கு லேட்டா வர்றே?'
'மிஸ்... நான் வரும்போது ஒரு போர்டில் 'அருகே பள்ளி இருக்கு. மெதுவாகச் செல்லவும்'னு எழுதியிருந்தது... அதான்!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
