பைசா கோபுரத்தில் 294 படிகள் உள்ளன.
பன்னீர் பூ இரவில் மலரும். -ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
'அந்தி மந்தாரை' மலர் ஆங்கிலத்தில் 'போர் ஓ கிளாக்' எனவும் 'பெருவின் அதிசயம்' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
'சங்கு புஸ்பம்' ஆங்கிலத்தில் 'வண்ணத்துப் பூச்சி பட்டாணி' எனப்படுகிறது. -சா.அனந்தகுமார், அகஸ்தீஸ்வரம்.
முதலில் ஆண்டையும், அடுத்து மாதத்தையும், கடைசியில் தேதியையும் எழுதுபவர்கள் ஜப்பானியர்கள்.
90 ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கும் ஒரே நாடு மியான்மர்.
கம்ப ராமாயணம் 6 காண்டங்கள், 118 படலங்கள், 10,500 விருத்தங்களை உள்ளடக்கியதாகும். -முக்கிமலை நஞ்சன்
திருக்குறளில் மயில், ஆந்தை, அன்னம், காகம், கொக்கு ஆகிய 5 பறவைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. -ஆர்.கண்ணன், திருநெல்வேலி.
சூரியனுக்கு மிக அருகில் பூமி ஜனவரி 3-ஆம் தேதியும், மிகத் தொலைவில் பூமி ஜூலை 3-ஆம் தேதியும் இருக்கும்.
பூமிக்கு வெகு அருகே உள்ள கோள்- புதன்.
புதன் தனது அச்சில் ஒருமுறை சுழல்வதற்கு 59 நாள்கள் ஆகின்றன.
சந்திரனில் இருந்து ஒளிக்கதிர் பூமியை வந்தடைய 11 விநாடிகள் ஆகின்றன. -த.சீ.பாலு, அத்திப்பட்டு.
