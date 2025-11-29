சிறுவர்மணி

உயிர் காக்கும் ஹெல்மெட்

பல பொருள்களுக்கு ஐ.எஸ்.ஐ. முத்திரை இருப்பதுபோன்று, உயிர் காக்கும் தலைக்கவசமான ஹெல்மெட்டுக்கும் உண்டு.
உயிர் காக்கும் ஹெல்மெட்
Updated on
1 min read

பல பொருள்களுக்கு ஐ.எஸ்.ஐ. முத்திரை இருப்பதுபோன்று, உயிர் காக்கும் தலைக்கவசமான ஹெல்மெட்டுக்கும் உண்டு. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தரமான ஹெல்மெட்டுக்கு பி.எஸ்.ஐ. நிறுவனம் தரச் சான்றிதழை அளிக்கிறது. அதன்கீழ் வரும் ஐ.எஸ்.4151 பிரிவில் ஹெல்மெட்டின் தர விதிகள் உள்ளன.

ஏ.பி.எஸ். உயர்தர பிளாஸ்டிக்கை ஹெல்மெட்டின் மேற்பகுதியிலும் அதற்குக் கீழே கனமான தெர்மோகூலும் இருக்க வேண்டும். இந்த வகை ஹெல்மெட்டில்தான் ஐ.எஸ்.ஐ. முத்திரை இருக்கும்.

ரவுண்டாக, தலைக்கு அதிக இடைவெளி இல்லாமல் கச்சிதமாக அமைந்து, முட்டுவாய் பகுதிக்கு இரண்டு விரல் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். ஹெல்மெட் லூசாக இருந்தால், விபத்தில் தரையில் தலையானது மோதி பலமாகப் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

helmet

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com