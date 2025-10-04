பல பொருள் - ஒரு சொல் பயில்க

ஐந்தை அடுத்து அமைவது ஆறு;
ஆழக் கடலில் கலப்பதோ ஆறு!
பயணம் தொடரும் பாதையும் ஆறு;
பண்புள்ளோர் வாழ்வின் வழியும் ஆறு!
-
இல்லத்து வாயிலில் இருப்பது படி;
இருகண் திறந்திட எண்ணெழுத்துப் படி!
முன்னோர் முகந்து அளந்தது படி;
மூத்த இப்புவிக்கு முற்பெயர் படி!
-
நான்கில் ஒன்றாம் பாகமே கால்;
நடந்து முன்னேற நற்றுணை கால்!
நாட்டும் பந்தலில் நாற்புறம் கால்;
நளினமாய் வீசும் காற்றுமே கால்!
-
வாழும் இல்லம் வளம்சேர் அகம்;
வையத்து மாந்தர் உள்ளமும் அகம்!
புறமென்னும் சொல்லின் எதிர்மறை அகம்;
புல்லிய அகந்தையின் அடிவேர் அகம்!
-
விறகை எரித்தபின் விஞ்சுவது கரி;
விலங்கில் பெரிய யானையோ கரி!
விரியும் வழக்கினில் சாட்சியும் கரி;
விரும்பும் சுவைசேர் மிளகும் கரி!
குரு. சீனிவாசன்
