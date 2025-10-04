மிக்ஸட் பருப்பு சுண்டல்

தேவையான பொருள்கள்:
முளைகட்டிய கொள்ளு, கடலைப்
பருப்பு, வேர்க்கடலை- தலா இரண்டு மேசைக்கரண்டி
சிவப்பு மிளகாய் -4
தேங்காய்த் துருவல் -மூன்று தேக்கரண்டி
கடுகு உளுத்தம் பருப்பு- ஒரு மேசைக்கரண்டி
உப்பு, எண்ணெய் -தேவையான அளவு
எள் -இரண்டு மேசைக்கரண்டி
செய்முறை:
கடலைப் பருப்பு, வேர்க்கடலை, கொள்ளு மூன்றையும் உப்பு சேர்த்து குக்கரில் ஒரு விசில் வரும் வரை வைத்திருந்து கீழே இறக்க வேண்டும். எள், காய்ந்த மிளகாய் வறுத்து பொடிக்க வேண்டும்.
வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு அடுப்பில் வைத்து கடுகு தாளித்து, தேங்காய் பூ போட்டு பிரட்டி வேக வைத்துள்ள பருப்பில் உள்ள நீரை வடித்து விட்டு தேங்காய்த் துருவல் கலந்து சுருள கிளறிபின் அடுப்பில் இருந்து இறக்க வேண்டும்.
