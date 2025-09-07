இராமகிருஷ்ணன்
அமெரிக்காவில் உள்ள பெண்டகன் என்னும் ராணுவக் காரியாலயமே உலகின் மிகப் பெரிய அலுவலகமாகும். 612 கிரவுண்டு பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த அலுவலகத்தில் 32 ஆயிரம் அலுவலர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.
பென்சிலில் 40 வகையான பொருள்கள் கலந்துள்ளன. பென்சிலால் நீருக்கடியிலும் எழுதலாம். ஆரம்பக் காலத்தில் பென்சில்களைப் பயன்படுத்தியது விண்வெளி வீரர்கள்தான்.
கண்ணாடியில் தனது உருவத்தைப் பார்த்து அடையாளம் கண்டறியும் அறிவானது மனிதர்களைத் தவிர, மனிதக் குரங்களுக்கும், டால்பின் மீன்களுக்கும் உண்டு.
ஜப்பானியர்களைக் காட்டிலும் அதிக நேரம் உழைப்பவர்கள் தென் கொரியர்கள். அவர்கள் வாரம் ஒன்றுக்கு 65 மணி நேரம் உழைக்கின்றனர்.
உலகிலேயே மிகவும் தட்டையாக அமைந்துள்ள நாடு மாலத்தீவுகள்தான். இந்த நாட்டில் அதிகபட்ச உயரமான மலையின் அளவு 2.4. மீ. ஆகும்.
மனிதர்களால் ஒரு நிமிடத்துக்கு 125 முதல் 160 வார்த்தைகள் தான் பேச முடியும். மூன்று விநாடிகளில் பேசுவதை ஒரு விநாடியில் நினைக்க முடியும்.
மனிதர்களின் உடல் உறுப்புகளில் மிகவும் சூடானது கல்லீரலும், சிறுநீரகமும்தான்! மிகவும் குளிர்ச்சியான உறுப்புகள் இதயமும் நுரையீரலும்தான். மனித உடலில் இருந்து வெப்பம் மட்டும் வெளியேறாவிட்டால், 24 மணி நேரத்தில் உடல் வெப்பம் 185 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்கு உயர்ந்துவிடும்.
மனிதர்கள் அழாவிட்டாலும் நாள்தோறும் கண்களில் 13 சொட்டு கண்ணீர் சுரக்கிறது. அதில், 7 சொட்டு ஆவியாகிறது. மீதமுள்ள 6 சொட்டு மூக்குக்குள் இறங்கி, உடலில் கலக்கிறது.
மனிதர்களின் இதயம் சுருங்கும்போது வேலை செய்கிறது. விரியும்போது ஓய்வு எடுக்கிறது. ஒரு நாளில் 9 மணி நேரம் வேலை செய்யும். 15 மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கும்.
-நெ.இராமகிருஷ்ணன், சென்னை.
