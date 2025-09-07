சிறுவர்மணி

ஆட்டுக் குட்டி

குட்டி ஆட்டுக்குட்டி குறும்பு செய்யும் குட்டி முட்டிச் செய்யும் வம்பு முளைத் திடாத கொம்பு!
ஆட்டுக் குட்டி
Published on
Updated on
1 min read

குட்டி ஆட்டுக்குட்டி

குறும்பு செய்யும் குட்டி

முட்டிச் செய்யும் வம்பு

முளைத் திடாத கொம்பு!

-

அம்மா என்று கத்தும்

அன்பாய் ஓடிச் சுத்தும்;

பம்மி மடுவை முட்டும்

பாலைக் குடிக்கும் மட்டும்!

-

பாலைக் குடித்து ஆடும்

"பாபா' என்றே பாடும்

வாலை ஆட்டி ஓடும்

வயலும் காடும் மேடும்!

-

குட்டைச் சுவர்மேல் ஓடும்

கும்மா ளந்தான் போடும்

கட்டிப் போட்டால் குதிக்கும்

கட்டாந் தரையை மிதிக்கும்!

-

பச்சைத் தழையைக் கடிக்கும்

பசிக்குப் பாலும் குடிக்கும்

இச்சை யோடு பிடித்தால்

எகிறித் துள்ளி ஓடும்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஆடுகள்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com