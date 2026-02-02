தெரியுமா?
ஆவணக் காப்பகம்
வாடிகன்: வாடிகனில் முக்கிய ரகசிய ஆவணக் காப்பகம் உள்ளது. இங்கு போப்ஆண்டவர்களின் தனிப்பட்ட ஆவணங்களும், இயேசுபிரானின் முந்தைய, பிந்தைய கால நிகழ்வுகள் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் கையெழுத்துப் பிரதிகளும் பத்திரமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.
விதைகள் காப்பகம்
நார்வே: உலகில் திடீரென இயற்கைப் பேரழிவு ஏற்பட்டாலும், மூன்றாவது உலகப்போர் மூண்டு, ஏதோ ஒரு பேரழிவு ஏற்பட்டு, அதனால் பயிர்கள் அனைத்தும் அழிந்து விட்டால், உணவுக்கு எங்கே போகும் மனித இனம்? உலக மக்களின் எதிர்கால நலன் கருதி நார்வே நாடு விதைகள் காப்பகம் அமைத்துள்ளது.
நார்வே நாட்டின் தீவுக் கூட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்பிட்ஸ் என்ற தீவில் ஆர்டிக் பனிமலையில் 130 அடி உயரத்தில், எவரும் எளிதில் அணுக முடியாத இடத்தில் விதைகள் காப்பகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு வகையிலும் 400 முதல் 500 வரையில் மாதிரிகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகில் தற்போது விளையும் அனைத்து வகைப் பயிர்களின் 8,40,000 வகையான தரமான விதைகள், அனைத்தும் விதைகள் காப்பகத்தில் பாதுகாப்பாகச் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ராணுவக் காப்பகம்
அமெரிக்கா: அமெரிக்காவின் நெவாடா மகாணத்தில் லாஸ்வேகாஸ் என்ற இடத்திலிருந்து 130 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஏரியா 51 என்கிற ராணுவத் தளத்தில் மிக ரகசியங்களின் காப்பிடம் உள்ளது. இங்கிருந்துதான் அமெரிக்காவின் உளவு நிறுவனமான சி.ஐ.ஏ. பல ரகசியமான வேலைகளைச் செய்கிறது. இங்கே அமெரிக்க நாட்டின் அதி ரகசியமான ஆவணங்கள் அனைத்தும் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
