சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் மாளிகை 'ராஷ்டிரபதிபவன்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தெரியுமா?
இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் மாளிகை 'ராஷ்டிரபதிபவன்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு 110 004 என்ற தனி அஞ்சல் குறியீட்டு எண் உள்ளது. இது ஒரேயொரு முகவரியை மட்டுமே அடையாளப்படுத்துகிறது.

இதேபோன்று சபரிமலை தேவஸ்தானத்துக்கும் 689 713 என்ற தனி அஞ்சல் குறியீட்டு எண் இருக்கிறது. இந்த இடங்களில் முக்கியத்துவம் கருதியும், இங்கு வருகிற அதிக எண்ணிக்கையிலான கடிதங்களின் அடிப்படையிலும் இந்தியாவிலேயே இந்த இரண்டு இடங்களுக்கும் மட்டும் தனி அஞ்சல் குறியீட்டு எண் இருக்கிறது.

