சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

இத்தாலியில் உள்ள 'கிரிமோனா' நகர் வயலின் தயாரிப்பில் உலக அளவில் புகழ் பெற்று விளங்குகிறது. இந்த நகரம் 'வயலின் நகரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தெரியுமா?
'சூரியக் கதிர்களின் நிலம்' என அழைக்கப்படுவது அருணாசலப்பிரதேசமாகும்.

'லிட்டில் இங்கிலாந்து' என்று அழைக்கப்படுவது உதகமண்டலம் (ஊட்டி) ஆகும்.

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியில் சச்சின் டெண்டுல்கர் சேர்ந்து விளையாடியபோது, அவருக்கு வயது 16.

'ரோஜா' படத்துக்கு இசை அமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை அமைத்தபோது, அவருக்கு வயது 26.

