டிவைன் ஹார்ட்ஸ்...

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெ.பெரியார்மன்னன்

உலக அளவிலான அரசு சாரா தன்னார்வ இயக்கமான ரோட்டரி சங்கத்தில் முதன்முறையாக மாற்றுத்திறன் கொண்ட பலரும் ஒன்றிணைந்து 'டிவைன் ஹார்ட்ஸ்' என்ற பெயரில் சேலத்தில் புதுமையான ரோட்டரி சங்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

சாமானியர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் இந்தச் சங்கத்தைத் தொடங்கியுள்ள சாசனத் தலைவர் மணிகண்டனிடம் பேசியபோது:

'பார்வைக் குறைபாடு, மாற்றுத்திறன் கொண்ட நான் பல்வேறு சமூக அமைப்புகளுடன் இணைந்து சேவையாற்றி வருகிறேன்.

சேலம் ஜிம்கானா ரோட்டரி சங்கத்தின் வாயிலாக, மாற்றுத்திறன் கொண்ட 16 பேர் ஒன்றிணைந்து 'டிவைன் ஹார்ட்ஸ்' என்ற பெயரில் ரோட்டரி சங்கத்தைத் தொடங்கினோம். நான் சாசனத் தலைவராகவும், ஜாகீர் உசேன் செயலாளராகவும், விஜயகுமார் பொருளாளராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம். இந்த முயற்சி மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்களும் சமூகத்துக்குத் தங்களால் முடிந்த பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்பதை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டரி சங்க பன்னாட்டு இயக்குநர் முருகானந்தம், மாவட்ட ஆளுநர் சிவசுந்தரம், உதவி ஆளுநர் வசுமதி, ஜிம்கானா ரோட்டரி சங்கத் தலைவர் காமராஜ் உள்ளிட்டோர் இதற்கு வழிகாட்டினர். இந்த நிகழ்வானது மாற்றுத்திறனாளிகளின் மீதான சமூகப் பார்வையை மாற்றி அமைத்துள்ளது.

ஏழைகள், ஆதரவற்றோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவுவோம். கல்வி, பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, தொழில் சார்ந்த உதவிகளை அளிக்கப் பாடுபடுவோம். தொற்றுநோய் ஒழிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களிலும் பங்கேற்று உதவுவோம்' என்கிறார் மணிகண்டன்.

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
