செயற்கை நுண்ணறிவும் தடுமாறும்!
மனித அறிவின் வியத்தகு படைப்பான செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.), இன்று மனிதர்களின் அறிவாற்றலுக்கே சவால் விடும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது.
மனித அறிவின் வியத்தகு படைப்பான செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.), இன்று மனிதர்களின் அறிவாற்றலுக்கே சவால் விடும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது. தரவுகளைப் பகுப்பாய்வதிலும், சிக்கலான கணக்கீடுகளுக்குத் தீர்வு காண்பதிலும், நுட்பமான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதிலும் அதன் ஆற்றல் நாளுக்கு நாள் விரிவடைந்து வருகிறது.
மருத்துவம் முதல் வேளாண்மை வரை, கல்வி முதல் விண்வெளி ஆய்வு வரை அதன் தாக்கம் பரவியிருந்தாலும், மனித வாழ்வின் சில ஆழமான பரிமாணங்கள் இன்னமும் அதன் பிடிக்கு அப்பாற்பட்டவையாகவே இருக்கின்றன.
மனிதன் என்பவன் வெறும் அறிவின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல; உணர்வுகள், அனுபவங்கள், நம்பிக்கைகள், நன்னெறிகள் ஆகியவற்றின் உயிரோட்டமான சங்கமம். வாழ்க்கையின் பொருளைத் தேடுவதும், அறத்தின் வழியில் தன்னைச் சீரமைத்துக் கொள்வதும், ஆன்மிக அனுபவங்களில் ஆழ்ந்து செல்வதும் மனித மனத்தின் தனித்துவமான இயல்புகளாகும்.
இவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைச் செயற்கை நுண்ணறிவால் தொகுத்துத் தர முடியும். ஆனால், அவற்றை மனிதனைப் போன்று உள்ளார்ந்து அனுபவிக்கும் திறன் அதற்கு இருப்பதாக இதுவரை நிறுவப்படவில்லை.
ஒருவரின் துயரத்தைக் கண்டு மற்றொருவரின் கண்கள் கலங்குவதும், சொல்லாமலேயே அவரது வேதனையை உணர்ந்து ஆறுதல் அளிப்பதும், மனித உறவுகளின் மகத்துவமாகும்.
செயற்கை நுண்ணறிவால் ஆறுதலான சொற்களை உருவாக்க முடியும்; ஆனால், அந்தச் சொற்களுக்குப் பின்னால் மனிதனுக்குரிய உணர்வுபூர்வமான அனுபவம் இருப்பதாகக் கூற முடியாது. ஏனெனில், அனுதாபம் என்பது வெறும் சொற்களின் வெளிப்பாடல்ல; மற்றொருவரின் துயரத்தைத் தனக்குள் உணரும் மனநிலையின் பிரதிபலிப்பாகும்.
கவிதை எழுதவும், ஓவியம் தீட்டவும், இசையமைக்கவும் செயற்கை நுண்ணறிவால் முடிகிறது. எனினும், மனிதப் படைப்பாற்றலின் அடித்தளத்தில் நினைவுகள், இழப்புகள், ஏக்கங்கள், மகிழ்ச்சிகள் என வாழ்க்கை விட்டுச் சென்ற எண்ணற்ற தடங்கள் பதிந்திருக்கின்றன.
ஒரு கவிஞனின் வரிகளில் ஒலிக்கும் ஏக்கமும், ஓவியனின் வண்ணங்களில் வெளிப்படும் மனவெழுச்சியும் வெறும் தொழில்நுட்பத் திறனின் விளைவுகள் அல்ல; அவை வாழ்ந்து உணர்ந்த அனுபவங்களின் வெளிப்பாடுகளாகும்.
அறநெறி சார்ந்த முடிவுகளிலும் மனிதனின் பங்கு தனித்துவமானது. சட்டத்தின் வரையறைகளுக்கும் மனித நேயத்தின் தேவைகளுக்கும் இடையே முரண்பாடு எழும்போது, சூழ்நிலையின் நுட்பத்தை உணர்ந்து பொறுப்புடன் முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு பல்வேறு தீர்வுகளை முன்வைக்கலாம்; அவற்றின் விளைவுகளை மதிப்பிடவும் உதவலாம். ஆனால், ஒரு முடிவின் அறப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதும், அதன் விளைவுகளுக்குப் பதிலளிப்பதும் மனிதனின் கடமையாகவே இருக்கிறது. அதேபோன்று, தலைமுறைகளைக் கடந்து தொடரும் கைவினைக் கலைகளிலும் சிற்பங்களிலும் வெறும் வடிவமைப்பு மட்டுமல்ல; மரபும் பண்பாடும் கலைஞனின் அனுபவமும் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றன.
தொழில்நுட்பத்தால் அவற்றின் வடிவங்களைப் பிரதிபலிக்க முடிந்தாலும், அவற்றை உருவாக்கிய மனித உழைப்பின் வரலாற்றையும் பண்பாட்டு அடையாளத்தையும் அதனால் மாற்றிவிட முடியாது.
செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சியை மறுப்பதோ, அதன் ஆற்றலைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதோ இங்கு நோக்கமல்ல. மனிதனின் அறிவாற்றலை விரிவுபடுத்தும் வலிமையான கருவியாக அது விளங்குகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. இருப்பினும், அறிவாற்றலும் உணர்வனுபவமும் ஒன்றல்ல என்பதை உணர வேண்டியது அவசியம்.
மனிதன் உருவாக்கிய தொழில்நுட்பம் மனிதனின் செயல்களைப் பின்பற்றலாம்; அவனது சிந்தனைகளுக்குத் துணைநிற்கலாம். ஆனால், மனித வாழ்வின் முழுமையையும் அதன் ஆழத்தையும் தொழில்நுட்பத்தின் திறனால் மட்டுமே அளந்துவிட முடியாது.
அறிவால் உலகை அளக்க முடியும்; அன்பால் மட்டுமே மனித உள்ளங்களை அணுக முடியும். அந்த வேறுபாட்டில்தான் மனித வாழ்வின் தனித்துவம் நிலைத்திருக்கிறது.
-ஜோதிமணி பாண்டியன்
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