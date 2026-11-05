The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை! காவலில் எடுக்கப்படும் நபா் 24 மணி நேரத்துக்குள் நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தப்பட வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம்நாட்டில் அராஜகத்தைப் பரப்பும் ராகுலுக்கு தக்க பதிலடி: அமித் ஷா உறுதி6 ஆண்டுகள் பணிபுரியும் அக்னிவீரா்கள் ராணுவத்தில் நிரந்தர வீரா்களாக்கப்படுவா்: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்வெற்றி வீடு திட்டம்: 70,000 வீடுகள் கட்ட ரூ.3,500 கோடி ஒதுக்கி ஆணைசீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

தமிழக அரசுக்கு ஏஐ தரவு மையம்: எல்காட் - சென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம்

தமிழக அரசுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையம் (ஏஐ) அமைப்பதற்கான திட்டக் கண்காணிப்புப் பிரிவாக செயல்பட எல்காட் மற்றும் சென்னை ஐஐடி பிரவா்த்தக் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் வியாழக்கிழமை கையொப்பமானது.

சென்னை ஐஐடி - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழக அரசுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையம் (ஏஐ) அமைப்பதற்கான திட்டக் கண்காணிப்புப் பிரிவாக செயல்பட எல்காட் மற்றும் சென்னை ஐஐடி பிரவா்த்தக் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் வியாழக்கிழமை கையொப்பமானது.

செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சா் ரா.குமாா் முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி தற்போதுள்ள மாநில தரவு மையத்தை ஆய்வு செய்வதுடன், அரசின் பல்வேறு செயலிகளை செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தி புதிய தரவு மையத்துக்கு மாற்றுவதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்படும். இந்த நிகழ்வில் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலா் அதுல் ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு உபகரணங்கள் வாங்க நிதியுதவி: தமிழக அரசு உத்தரவு

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு உபகரணங்கள் வாங்க நிதியுதவி: தமிழக அரசு உத்தரவு

வேலைவாய்ப்புகளில் ‘ஏஐ’ ஏற்படுத்தும் தாக்கம்: சென்னை ஐஐடி வெள்ளை அறிக்கை

வேலைவாய்ப்புகளில் ‘ஏஐ’ ஏற்படுத்தும் தாக்கம்: சென்னை ஐஐடி வெள்ளை அறிக்கை

பேருந்து மேலாண்மையில் ஏஐ: ஐஐடி கான்பூருடன் கைகோா்த்த டிடிசி

பேருந்து மேலாண்மையில் ஏஐ: ஐஐடி கான்பூருடன் கைகோா்த்த டிடிசி

எச்சரிக்கிறது நுண்ணறிவு!

எச்சரிக்கிறது நுண்ணறிவு!

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!