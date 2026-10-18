அதிர்ஷ்டசாலி
'ஜெயிலர்' படத்தின் முதல் பாகத்தில் நடிகை மிர்னா மேனன் கவனம் ஈர்த்து பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்றிருந்தார்.
'ஜெயிலர்' படத்தின் முதல் பாகத்தில் நடிகை மிர்னா மேனன் கவனம் ஈர்த்து பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்றிருந்தார். படம் முடிவடையும்போது, 'இனிமேல் ரஜினி சார் கூட எப்ப வேலை பார்க்கப் போறோம்?' என்று நினைத்து வருத்தப்பட்டார். ஆனால், 'ஜெயிலர் 2' படத்திலும் அவர் நடித்துள்ளதால் மிகவும் சந்தோஷத்தில் இருக்கிறார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறும்போது, 'இப்போது நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்கிறேன். 'ஜெயிலர்' படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானபோது, 'ரஜினி சார் கூட நடிச்சா உன் வாழ்க்கையே மாறும்' என்று பலர் சொன்னார்கள். அது அப்படியே உண்மையாகவும் நடந்தது.
'ஜெயிலர்' படத்துக்கு முன், 'ஜெயிலர்' படத்துக்குப் பின் என்று என் வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மாற்றம் அடைந்தது. அந்தப் படத்தில் எனது கதாபாத்திரத்தின் நேர அளவு மிகவும் குறைவாக இருந்தாலும், மக்களின் மனதில் அது ஆழமாகப் பதிந்தது'' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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