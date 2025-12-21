தமிழ்மணி

தருமத்தை விதைப்போம்!

மிகமிகச் சிறு அளவினதாகிய ஓர் ஆலம் விதையானது முளைத்துக் கிளைகள் நெருங்கி, மிகவும் நிழல்தந்து பெரிய மரமாகி விளங்குவது போன்றது தருமத்தின் பயனும்.
உறக்குந் துணையதோர் ஆலம்வித்து ஈண்டி

இறப்ப நிழற்பயந் தாஅங்கு-அறப்பயனும்

தான்சிறி தாயினும், தக்கார்கைப் பட்டக்கால்,

வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும்.

(பாடல் 38 அதிகாரம்: அறன் வலியுறுத்தல்)

அந்த அறப்பயன் தன் செயல் அளவிலே அது செய்யப்பட்டுச் சேர்ந்த காலத்து, வானகமும் சிறியதாகுமாறு எங்கும் கவிந்து, செய்தவனுக்கு மிகுந்த சிறப்பைத் தருவதாகும்.

