ரூ.83,000 கோடி வரி செலுத்திய எலான் மஸ்க்

இந்தாண்டிற்கான வரித்தொகையாக இந்திய மதிப்பில் ரூ.83,000 கோடியை செலுத்தியதாக எலான் மஸ்க் தெரிவித்திருக்கிறார்.

உலகின் தனித்தன்மை வாய்ந்த அசாத்திய மனிதராகக் கருதப்படுபவர் எலான் மஸ்க். சிறு வயதில் இருந்தே தொழில்நுட்பத்தின் மீது அதிகம் நாட்டம் கொண்ட எலான் குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே தன் முயற்சியால் உலகளவில் வியக்கப்படும் நபராக மாறியிருக்கிறார்.

தற்போது அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் இந்தாண்டு (2021) மட்டும் அரசிற்கு வரியாக 11 பில்லியன் டாலர்களை(இந்திய மதிப்பில் ரூ.83,000 கோடிக்கு மேல்) செலுத்தியதாக தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்தது பலருக்கு பெரிய ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்கிறது.

விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு எலானுக்கு நிலவிற்கு குடியமர வேண்டுமென்பதே வாழ்க்கை லட்சியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year