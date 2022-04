இலங்கைக்கு ரூ.4,500 கோடி நிதியுதவி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல்

By DIN | Published On : 27th April 2022 10:57 AM | Last Updated : 27th April 2022 10:57 AM | அ+அ அ- |