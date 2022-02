உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் குடிமக்களை மீட்காமல் இருக்கும் சீனா...காரணம் சொன்ன தூதர்

உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் குடிமக்களை மீட்காமல் இருக்கும் சீனா...காரணம் சொன்ன தூதர்

By DIN | Published on : 27th February 2022 12:42 PM | Last Updated : 27th February 2022 12:42 PM | அ+அ அ- |