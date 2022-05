இலங்கையில் மீண்டும் அவசரநிலை: அதிபா் கோத்தபய ராஜபட்சவுக்கு கண்டனம்

By DIN | Published On : 07th May 2022 01:09 PM | Last Updated : 07th May 2022 01:09 PM | அ+அ அ- |