'மீன் பிடித்து சமைத்து சாப்பிடலாம்' - ஜப்பானில் ஒரு வினோத ஹோட்டல்! (வைரல் விடியோ)

வழக்கமாக உணவகங்களுக்குச் சென்றால் என்ன செய்வோம்? உணவு ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுவோம். குறிப்பாக, வீட்டில் சமைக்கவில்லை என்றால்தான் ஹோட்டலுக்குச் செல்வோம்

ஆனால், ஜப்பானில் ஒரு வினோத ஹோட்டல் உள்ளது. இங்கு நீங்களே சமைத்து சாப்பிடலாம். இதற்காக தேவைப்படும் சமையல் பொருள்களையும் நீங்களே தேர்வு செய்யலாம்.

இங்கு மீன் சமைக்க விரும்பினால் அங்குள்ள குளத்தில் நீங்களே மீன் பிடித்து சமைக்கலாம் அல்லது உங்களுங்குப் பிடித்தவாறு வழிமுறைகளை கூறி சமையல்காரர் கொண்டு சமைக்கலாம்.

This restaurant in Japan has people fish for their supper



