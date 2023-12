இஸ்ரேலுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 90% குறைந்தது

By DIN | Published On : 07th December 2023 01:38 PM | Last Updated : 07th December 2023 01:38 PM | அ+அ அ- |