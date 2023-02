போரைத் துறந்து உதவிக்கரம்! துருக்கி, சிரியாவுக்குச் சென்ற உக்ரைன் வீரர்கள்!

By DIN | Published On : 10th February 2023 12:42 PM | Last Updated : 10th February 2023 12:53 PM | அ+அ அ- |