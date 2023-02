நிலநடுக்கத்தின் துயரக் காட்சி: இறந்த மகளின் கைகளை  பற்றியபடி தந்தை

துருக்கி, சிரியாவில் திங்கள்கிழமை ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கத்துக்கு பலியானவா்களின் எண்ணிக்கை வெள்ளிக்கிழமை 22 ஆயிரத்தைக் கடந்தது.

நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் மற்றும் தேடுதல் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. நாள் முழுக்க இடிபாடுகளை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இந்தியா உள்பட பல்வேறு உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த மீட்புப் படையினர் கடுங்குளிரையும் பொருட்படுத்தாது மீட்புப் பணியில் உதவி வருகிறார்கள்.

துருக்கி முழுவதும் நிலவும் அவல நிலை தொடர்பான புகைப்படங்கள் அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி மனதை உருக்குவதாக உள்ளது. வலி, கவலை, துயரம், நம்பிக்கை இழந்தவர்களின் முகங்கள், மன அழுத்தத்துடன் இருப்பவர்களின் கண்ணீர்களாக பதிவாகி வருகிறது.

கட்டடங்கள் போல மனித மனங்களும் உருகுலைந்துபோயிருக்கிறது. இந்த துயரக்காட்சிகளில் ஒன்றுதான் மேஸட் ஹான்சர், 15 வயது மகளின் தந்தை. தனது இடிந்த வீட்டுக்குள் சிக்கி உயிரிழந்த தனது மகள் இர்மக்கின் கைகளைப் பற்றியபடி இரண்டு நாள்களாக உதவிக்காக காத்திருக்கும் தந்தையின் புகைப்படங்கள் மனதை உலுக்குவதாக உள்ளது.

கடுங்குளிரில் நடுங்கிக்கொண்டிருந்தாலும், அவ்விடத்தை விட்டு அகல அவர் மறுத்தபடி, தனது உயிரற்ற மகளின் கைகளைப் பற்றியபடி அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளை பேசுகிறது. எத்தனையோ முறை அவரை பாதுகாப்பான இடத்துக்குக் கொண்டு செல்ல மீட்புப் படையினர் முயன்றும் அது வீணானதாகக் கூறப்படுகிறது.

