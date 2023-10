கைப்பேசியை பிடுங்கிக் கொண்டு உணவுக்காக பேரம் பேசும் குரங்கு

இந்தோனேசியாவின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான பாலியில், பெண் ஒருவரின் கைப்பேசியி பிடுங்கிக் கொண்டு உணவுக்காக பேரம் பேசும் குரங்கின் விடியோ வைரலாகி வருகிறது.

In Bali, monkeys learned to steal phones and eyeglasses to negotiate them for food



[ Bali Top Holiday / balitopholiday]pic.twitter.com/P4sGy4hTch