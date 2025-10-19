பாகிஸ்தான் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்திய சீனா...

பாகிஸ்தானின் தொலை உணா்வு செயற்கைக்கோள் ஒன்றையும், தனது இரண்டு செயற்கைக்கோள்களையும் தனது ராக்கெட் மூலம் சீனா ஞாயிற்றுக்கிழமை விண்ணில் செலுத்தியது.
இதுகுறித்து சீன அரசுக்குச் சொந்தமான ஜின்ஹுவா செய்தி நிறுவனம் கூறுகையில், ‘லிஜியான்-1 ஒய்8 ராக்கெட் மூலம் பாகிஸ்தான் தொலை உணா்வு செயற்கைக்கோள் பிஆா்எஸ்எஸ்-2, இரண்டு சீன செயற்கைக்கோள்கள் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டு, அவற்றின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் செலுத்தப்பட்டன’ என்று தெரிவித்தது.
இந்த ஆண்டு சீனா ஏவிய பாகிஸ்தானின் மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் இது. இதற்கு முன்னா், ஜனவரியில் பிஆா்எஸ்எஸ்-1, ஜூலையில் பிஆா்எஸ்சி-இஓ1 ஆகிய பாகிஸ்தான் செயற்கைக்கோள்களை சீனா ஏவியது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.