சிக்னஸ் எக்ஸ்எல் விண்கலன்
சிக்னஸ் எக்ஸ்எல் விண்கலன்Photo : X / NASA
உலகம்

சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு சென்ற விண்கலனில் என்ஜின் கோளாறு! 5,000 கி. சரக்குடன் சுற்றுப்பாதையில் சிக்கியது!

சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு சென்ற விண்கலனில் ஏற்பட்ட என்ஜின் கோளாறு பற்றி...
Published on

சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு 5,000 கிலோ எடை கொண்ட சரக்குடன் என்ற விண்கலனின் பிரதான என்ஜினில் கோளாறு ஏற்பட்டதாக நாசா அறிவித்துள்ளது.

மேலும், சிக்னஸ் எக்ஸ்எல் என்ற சரக்கு விண்கலன் பூமியின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் தங்கியிருக்கும் விண்வெளி வீரர்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்கள், அவர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப பொருள்கள் உள்ளிட்டவை சரக்கு விண்கலன் மூலம் அனுப்புவது வழக்கம்.

இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.11 மணிக்கு (அமெரிக்க நேரம்) ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் பால்கன் 9 ராக்கெட் மூலம், ஆளில்லா ’சிக்னஸ் எக்ஸ்எல்’ என்ற சரக்கு விண்கலன் மூலம் 5,000 கிலோ எடை கொண்ட பொருள்களை சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு நாசா அனுப்பியது.

இந்த விண்கலன், சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை புதன்கிழமை சென்றுசேர வேண்டிய நிலையில், பிரதான என்ஜினில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், பூமியின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் இந்த விண்கலன் சிக்கியுள்ளது.

அடுத்து என்ன?

இதுதொடர்பாக நாசா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”சிக்னஸ் எக்ஸ்எல்’ விண்கலனின் பிரதான என்ஜின் திட்டமிட்டதைவிட முன்னதாகவே இன்று அதிகாலை செயல்பாட்டை நிறுத்திவிட்டது.

ஐஎஸ்எஸ் -க்கு அருகில் சென்று சுற்றுப்பாதையை அடைவதற்காக இரண்டு உந்து என்ஜின்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருந்தபோது நின்றுவிட்டது.

விண்கலத்தில் உள்ள மற்ற அனைத்து அமைப்புகளும் வழக்கம் போல் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன.

இதையடுத்து சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை திட்டமிட்டபடி புதன்கிழமை விண்கலன் அடையாது, மாற்று வழிகள் ஆராயப்பட்டு வருவதால், விண்கலன் சென்றடையும் மாற்று தேதி அறிவிக்கப்படும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

NASA has announced that a spacecraft carrying a 5,000-kilogram cargo to the International Space Station has experienced a failure in its main engine.

Nasa
ISS
X
