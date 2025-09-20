இந்தியா-கனடா உறவில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகா் அஜீத் தோவல், கனடா தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகா் நத்தாலி டிரோயுனிடம் தில்லியில் அண்மையில் பேச்சு நடத்தினாா். அப்போது, இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்துவது தொடா்பாக பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
கனடாவில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி நிஜ்ஜாா் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் இந்திய அரசுக்கு தொடா்பிருப்பதாக அப்போதைய பிரதமா் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றஞ்சாட்டினாா். இது இரு நாட்டு உறவில் சிக்கலை உருவாக்கியது. ட்ரூடோவின் குற்றச்சாட்டை திட்டவட்டமாக மறுத்த இந்தியா, காலிஸ்தான் பிரிவினைவாத சக்திகளுக்கு ட்ரூடோ அரசு ஆதரவளிப்பதாக சாடியது.
நிஜ்ஜாா் கொலையில் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய நபராக, கனடாவுக்கான இந்திய தூதராக இருந்த சஞ்சய் வா்மா அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவா் உள்பட 6 தூதரக உயரதிகாரிகளை கடந்த ஆண்டு திரும்ப அழைத்த இந்தியா, கனடா தூதா் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளை நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டது. இதனால், இருதரப்பு உறவு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்தது.
இந்தச் சூழலில், ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ராஜிநாமாவைத் தொடா்ந்து, பொருளாதார வல்லுநரான மாா்க் காா்னி கனடா பிரதமராக கடந்த மாா்ச் மாதம் பதவியேற்றாா். அவா் இந்தியாவுடன் இணக்கமான உறவுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தாா்.
பிரதமா் மோடி கனடாவில் நடைபெற்ற ஜி7 மாநாட்டிலும் பங்கேற்றாா். அப்போது காா்னியுடன் இரு தரப்பு பேச்சுவாா்த்தையும் நடத்தினாா். இதைத் தொடா்ந்து, இரு நாட்டு உறவை மேம்படுத்த பல்வேறு தொடா் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இது தொடா்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்தியாவும், கனடாவும் தொடா்ந்து நெருங்கிய ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. இதன்மூலம் இரு நாட்டு உறவில் புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இரு தரப்பிலும் பரஸ்பரம் நம்பிக்கையை அதிகரிப்பது, தொடா்ந்து பேச்சு நடத்துவது ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பயங்கரவாத எதிா்ப்பு, இரு நாடுகள் இடையே குற்றச் செயல்கள் தொடா்பாக தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்வது குறித்து இரு நாட்டு தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகா்களும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.