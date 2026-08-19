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உலகம்

இம்ரான் கானை மருத்துவமனைக்கு மாற்ற உத்தரவு

ஊழல் வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமா் இம்ரான் கானை மருத்துவப் பரிசோதனை, சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு மாற்றுமாறு அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

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இம்ரான் கான்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 10:42 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊழல் வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமா் இம்ரான் கானை மருத்துவப் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக 2 நாள்களுக்குள் இஸ்லாமாபாதில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு மாற்றுமாறு அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2023 முதல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இம்ரான் கானின் உடல்நிலை குறித்து அவரின் குடும்பத்தினரும் ஆதரவாளா்களும் தொடா்ந்து கவலை தெரிவித்து வந்த நிலையில், நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

வரும் செப். 16-ஆம் தேதி அடுத்த கட்ட விசாரணை நடைபெறும் வரை அவா் மருத்துவமனையிலேயே தங்கி, சிகிச்சை பெறுவாா்.

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