உலகம்

டிரம்ப்பை கொல்ல முயன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

டிரம்ப்பை கொல்ல முயன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
டொனால்ட் டிரம்ப் | ரியான் வெஸ்லி ரூத்
Updated on
1 min read

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலின்போது டொனால்ட் டிரம்ப்பைக் கொலை செய்ய முயற்சித்தவருக்கு அமெரிக்க நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்துள்ளது.

கடந்த 2024 செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி, புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள தனது வீட்டில் உள்ள கோல்ஃப் மைதானத்தில் டிரம்ப் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அவரது வீட்டுக்கு அருகே துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து துப்பாக்கியுடன் அங்கிருந்து ஓடியவரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

விசாரணையில் அவரது பெயர் ரியான் வெஸ்லி ரூத் (வயது 59) என்பது தெரியவந்தது. அவருக்கு எதிராக சட்டவிரோதமாக துப்பாக்கி வைத்திருத்தல், கொலை முயற்சி போன்ற கடுமையான குற்றப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கின் விசாரணை அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், கடந்தாண்டு வெஸ்லி குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை அவருக்கான தண்டனை விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டன. அதில், வெஸ்லிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிப்பதாக நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

Summary

Life sentence for the person who tried to kill Trump!

