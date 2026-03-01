Dinamani
/
உலகம்

ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு இன்று தேர்வு! கமேனியின் மகன் பதவியேற்க வாய்ப்பு



News image
ஈரான் தலைநகா் தெஹ்ரானில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் தாக்குதலைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்- AP
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:18 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு இன்று தேர்வு செய்யப்படவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தாக்குதலில் உயிரிழந்த அயதுல்லா கமேனியின் மகன் மொஜ்தபா கமேனி (56) தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து கூட்டுப் படைத் தாக்குதல் நடத்தியதில், ஈரானிய தலைமை மதகுரு அயதுல்லா கமேனி கொல்லப்பட்டார். இந்த நிலையில், ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு இன்று தேர்வு செய்யப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அயதுல்லா கமேனியின் மகன் மொஜ்தபா கமேனி தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், ஈரானின் முதல் தலைமை மதகுருவான அயதுல்லா ரூஹோல்லா கோமேனியின் பேரன் ஹசன் கோமேனியும் (53) போட்டியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

