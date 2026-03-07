Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
உலகம்

டிரம்ப்பைக் கொல்ல சதி: பாகிஸ்தானியா் குற்றவாளி எனத் தீா்ப்பு

டிரம்ப்பைக் கொல்ல சதி செய்த பாகிஸ்தானியா் குற்றவாளி எனத் தீா்ப்பு...

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் தலைவா்களைக் கொலை செய்ய சதித் திட்டம் தீட்டியதாக, ஈரான் உளவாளியான பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்த ஆசிஃப் ரசா மொ்ச்சண்டை(48) (படம்) குற்றவாளி என அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

ஈரான் புரட்சிகர காவல் படையின் (ஐஆா்ஜிசி) பயிற்சி பெற்ற உளவாளியான ஆசிஃப், 2024 ஏப்ரலில் அமெரிக்கா வந்தாா்.

அங்கு டிரம்ப், முன்னாள் அதிபா் ஜோ பைடன், ஐ.நா.வுக்கான முன்னாள் தூதா் நிக்கி ஹேலி ஆகியோரைத் தாக்குவதற்குத் திட்டமிட்டதுடன், அதற்காக சிலரைத் தொடா்பு கொண்டுள்ளாா்.

இது குறித்து கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில் விசாரணையில் இறங்கிய அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்பிஐ அதிகாரிகளையே கூலிப்படையினா் என நம்பி ஆசிஃப் தனது திட்டங்களை விவரித்துள்ளாா்.

சதித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, அரசியல் பேரணிகளில் போராட்டங்களை நடத்துவது, தலைவா்களைக் கொல்வது ஆகிய பணிகளுக்காக 5,000 டாலா் முன்பணமாகவும் அவா் வழங்கியுள்ளாா்.

அமெரிக்காவைவிட்டு புறப்பட்டு, வெளிநாட்டிலிருந்து உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், 2024 ஜூலையில் விமான நிலையத்துக்குச் செல்லும் முன்பு கைது செய்யப்பட்டாா்.

கடந்த 2020-இல், அமெரிக்காவால் கொல்லப்பட்ட ஈரான் ராணுவத் தளபதி காசிம் சுலைமானியின் மரணத்துக்குப் பழிவாங்கவே, ஆசிஃப் இந்தச் சதித் திட்டம் தீட்டியது பின்னா் விசாரணையில் தெரியவந்தது. அமெரிக்க ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதல் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தீா்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞா்கள், ஆசிஃப்புக்கு ஆயுள் தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் குறிப்பிட்டனா்.

டிரெண்டிங்

ஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!

ஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!

ஈரானுக்காக அயராது உழைப்போம்; ஒரே தீர்வு சரணடைவது! - அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு!

ஈரானுக்காக அயராது உழைப்போம்; ஒரே தீர்வு சரணடைவது! - அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு!

அதிபர் டிரம்ப் மீது ஈரான் கொலை முயற்சி - அமெரிக்கா அறிவிப்பு!

அதிபர் டிரம்ப் மீது ஈரான் கொலை முயற்சி - அமெரிக்கா அறிவிப்பு!

டிரம்ப்பை கொல்ல முயன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

டிரம்ப்பை கொல்ல முயன்றவருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு