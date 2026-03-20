எங்களுடன் பேச ஈரானில் தலைவர்கள்தான் இல்லை: டிரம்ப்

ஈரானின் கடற்படையை அழித்து விட்டதாகவும், அணு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு

டொனால்ட் டிரம்ப்

Updated On :20 மார்ச் 2026, 4:16 pm

ஈரானின் கடற்படையை அழித்து விட்டதாகவும், அவர்கள் அணு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் டிரம்ப் பேசுகையில், "ஈரானில் நாங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறோம். அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், அவர்களிடம் இரு வாரங்களுக்கு முன் கடற்படை இருந்தது; ஆனால், இப்போது இல்லை. அவையெல்லாம் கடலின் அடிப்பகுதிக்குச் சென்று விட்டது. அவர்களின் 58 கப்பல்களும் 2 நாள்களிலேயே கீழே சென்று விட்டன.

அவர்கள் அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்க நாங்கள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை. அவர்களிடம் அணு ஆயுதம் இருந்தால், அவர்கள் அதனைப் பயன்படுத்தவும் செய்வர். அது நடக்க நாங்கள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை.

அவர்களின் தலைவர் போய்விட்டார். அவருக்கு அடுத்த தலைவர்களும் போய்விட்டனர். அவர்களுக்கு அடுத்த நிலை தலைவர்களும் பெரும்பாலும் போய்விட்டனர்.

இப்போது யாரும் அங்கு தலைவராக விரும்பவில்லை. நாங்கள் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த விரும்புகிறோம்; ஆனால், எங்களிடம் பேசுவதற்குத்தான் அங்கு யாரும் இல்லை.

என் முதல் பதவிக் காலத்தில் கட்டியெழுப்பிய ராணுவத்தை இந்த அளவுக்குப் பயன்படுத்துவோம் என்று எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், அதற்காக மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

தொடக்கத்தில், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது அவர்கள் ஏவுகணைகளைச் செலுத்தினர். ஏனென்றால், அவர்கள் மத்திய கிழக்கைக் கைப்பற்ற விரும்பினர்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்புடையது

“என்னால் எதையும் செய்ய முடியும்”.. கியூபாவை கைப்பற்றுவது பற்றி டிரம்ப் சூசகம்!

மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்குத் திட்டமிடுகிறதா அமெரிக்கா? வைரலாகும் டிரம்ப் பதிவு!

‘ஈரான் போரை வென்றுவிட்டோம்’ -டிரம்ப் சூளுரை

எப்ஸ்டீனுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை! டிரம்ப்

வதந்தி - 2 டீசர்!
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
