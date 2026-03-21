Dinamani
பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
உலகம்

ஈரானில் நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம் மீது தாக்குதல்: பேரழிவு உறுதி - ரஷியா கண்டனம்!

பொறுப்பற்ற செயல்கள் மத்திய கிழக்கெங்கிலும் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டு ரஷியா கடும் கண்டனம்!

News image

ஈரானில் நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம் மீதும் தாக்குதல்

AP Photo

Updated On :21 மார்ச் 2026, 2:36 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரானில் நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு ரஷியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.

தலைநகர் தெஹ்ரானிலிருந்து தென்கிழக்கே 220 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ள நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம், சனிக்கிழமை(மார்ச் 21) வான் வழி தாக்குதலில் குறிவைக்கப்பட்டதாக ஈரானிய செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும், இந்தத் தாக்குதலால் கதிவீச்சு அபாயமில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம் மீதான தாக்குதல்களைச் ‘சர்வதேச சட்ட மீறல்’ என்று குறிப்பிட்டு ரஷிய வெளியுறவு செய்தித்தொடர்பாளர் மரியா ஸகாரோவா கண்டனத்தைப் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக, ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘இத்தகைய பொறுப்பற்ற செயல்கள் மத்திய கிழக்கெங்கிலும் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்றும் மேலும், அவை இப்பிராந்தியத்தில் அமைதி, நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கிவிட்டது’ என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஈரானில் நடான்ஸ் அணுசக்தி மையம் மீதும் தாக்குதல்! - உறுதிசெய்த ஐஏஇஏ

