மே 13-15இல் சீனா செல்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மே 13-15 ஆகிய மூன்று நாள்கள் அரசு முறைப் பயணம் சீனா செல்கிறார்.

சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கின் அழைப்பின் பேரில், அவர் சீனாவுக்கு வருகை தர உள்ளதாக சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் திங்கள்கிழமை அறிவித்தார். கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகளில் அமெரிக்க அதிபர் ஒருவர் சீனாவிற்கு மேற்கொள்ளும் முதல் பயணம் இதுவாகும்.

நீடித்த அமெரிக்க-இஸ்ரேல்-ஈரான் போர், ஹோா்முஸ் நீரிணை முற்றுகையினால் ஏற்பட்டுள்ள உலகளாவிய எரிசக்தி நெருக்கடி மற்றும் தைவான் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில் இந்தப் பயணம் அமைகிறது.

அமெரிக்க அதிபர் வரும் வியாழக்கிழமை அதிபர் ஷி ஜின்பிங்குடன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி மற்றும் இருத்தரப்பு சந்திப்பில் கலந்து கொள்வார் என்று அமெரிக்காவின் முதன்மை துணைப் பத்திரிகைச் செயலர் அன்னா கெல்லி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்மூலம் அமெரிக்க அதிபரின் சீனப் பயணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Summary

US President Donald Trump will pay an official visit to China from May 13 to 15 at the invitation of Chinese President Xi Jinping, a Chinese foreign ministry spokesperson announced on Monday.

டிரம்ப்பின் நீரிணை! ஹோர்முஸை பெயர்மாற்றம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட வரைபடம்!

டிரம்ப்பின் சர்ச்சைப் பேச்சுகளுக்கு மோடி ஏன் மௌனம் சாதிக்கிறார்? கார்கே கண்டனம்!

இந்தியா நரகத்தின் குழியா? டிரம்ப்பின் கருத்தால் சர்ச்சை!

ஹோர்முஸ் முற்றுகை! அமெரிக்காவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை!

