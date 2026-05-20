காங்கோ குடியரசு- எபோலா தொற்றுப் பரவல் உயிரிழப்பு 131-ஆக அதிகரிப்பு

காங்கோ குடியரசின் கிழக்கு பகுதிகளில் வேகமாக பரவி வரும் எபோலா தொற்றுப் பாதிப்பால் இதுவரை 131 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
அதேபோல், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 513 பேருக்கு நோய்த்தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன.
எபோலா வைரஸின் அரிய வகையான ‘புண்டிபுக்யோ’ வைரஸால் ஏற்படுவதாக அறியப்படும் இத்தொற்றுப் பரவலை சா்வதேச அவசரநிலையாக உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
காங்கோ, உகாண்டாவில் இதுவரை 20-க்கும் மேற்பட்ட முறை எபோலா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள போதிலும், இந்த புண்டிபுக்யோ வகை வைரஸ் கண்டறியப்படுவது வரலாற்றில் இது 3-ஆவது முறையாகும். இதற்கு இதுவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளோ அல்லது மருந்துகளோ கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.