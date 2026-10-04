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உக்ரைனில் தொடரும் ரஷிய தாக்குதல்! 6 போ் பலி; பாலங்கள் சேதம்!

உக்ரைனில் தொடரும் ரஷிய தாக்குதலில் 6 பேர் பலி...

உக்ரைனில் தொடரும் ரஷிய தாக்குதல் - AP

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உக்ரைன் மீது ரஷியா சனிக்கிழமையும் நடத்திய தொடா் தாக்குதலில் 6 போ் உயிரிழந்தனா்.

தலைநகா் கீவில் நீப்பா் ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள 6 சாலைப் பாலங்களில் 3 பாலங்கள், கடந்த 2 நாள்களாக நடத்தப்பட்ட ரஷிய தாக்குதல்களால் முழுமையாகவும், பகுதியாகவும் மூடப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, வடக்கு பாலத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் பாலம் சேதமடைந்ததையடுத்து, தலைநகரின் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கும் வகையில் தொடா்ந்து 3-ஆவது நாளாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் ராணுவப் படைகளின் நகா்வு மற்றும் ராணுவத் தளவாடங்களைக் கொண்டு செல்வதைத் தடுக்கும் வகையிலேயே இப்பாலத்தைத் தாக்கியயதாக ரஷிய பாதுகாப்புத் துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Russian attacks continue in Ukraine! 6 killed; bridges damaged!

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