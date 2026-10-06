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நைஜீரியாவில் ராணுவ விமானம் விபத்து

தெற்கு நைஜீரியாவில் 25 பயணிகள், 7 விமானப் பணியாளா்கள் என மொத்தம் 32 பேருடன் சென்ற ராணுவ விமானம்

நைஜீரியாவில் ராணுவ விமானம் விபத்து

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ஒண்டோ (நைஜீரியா): தெற்கு நைஜீரியாவில் 25 பயணிகள், 7 விமானப் பணியாளா்கள் என மொத்தம் 32 பேருடன் சென்ற ராணுவ விமானம் திங்கள்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.

நைஜீரியாவின் வா்த்தகத் தலைநகரான லாகோஸுக்கு வழக்கமான பணிக்காகப் புறப்பட்ட நைஜீரிய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான ‘ஏடிஆா்-42’ ரக விமானம், ஒண்டோ மாகாணத்தில் உள்ள இக்போகோடா நகரத்தில் கடற்படைத் தளத்துக்கு அருகே நதிக்கரையில் விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் விமானத்தில் பயணித்தவா்களின் நிலை மற்றும் உயிரிழப்புகள் குறித்த விவரங்கள் உடனடியாகத் தெரியவரவில்லை. விபத்துப் பகுதியில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.

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