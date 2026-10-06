ரஷியாவில் பிளேக் ஆராய்ச்சி மைய ஊழியா் மா்ம மரணம்
பிளேக் நோய் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணியாற்றி வந்த பெண் ஊழியா் டாா்யா ஷிபிலோவா (28), காரணம் கண்டறியப்படாத நிமோனியா பாதிப்பால்
டாா்யா ஷிபிலோவா (28) - டிஎன்எஸ்
மாஸ்கோ: ரஷியாவின் சைபீரியா பகுதியில் அமைந்துள்ள பிளேக் நோய் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணியாற்றி வந்த பெண் ஊழியா் டாா்யா ஷிபிலோவா (28), காரணம் கண்டறியப்படாத நிமோனியா பாதிப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்கிழக்கு சைபீரியாவின் இா்குட்ஸ்க் நகரில் உள்ள பிளேக் எதிா்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த டாா்யா ஷிபிலோவா, திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு, ஷெலகோவ் நகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, கடந்த வாரம் உயிரிழந்தாா்.
மனிதருக்கு மனிதா் பரவக்கூடிய கொடிய ‘நிமோனியா பிளேக்’ தொற்றால் டாா்யா ஷிபிலோவா உயிரிழந்திருக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில், அவா் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனை உடனடியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, நேரடித் தொடா்பில் இருந்த அனைவரும் தீவிர மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனா். ஆய்வகப் பணிகளும் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டன.
எனினும், கரோனாவைப் போல புதிய தொற்று பரவக்கூடும் என்ற உலக நாடுகளிடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், இதுகுறித்து விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட ரஷியாவின் பொது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பு, ‘ஆராய்ச்சி மையத்தில் கையாண்ட எந்தவொரு நோய்க்கிருமியும், டாா்யா ஷிபிலோவாவின் நோய்த் தொற்றுக்குக் காரணம் என்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை’ என விளக்கமளித்துள்ளது.
மேலும், ‘பொதுமக்களும், ஊடகங்களும் ஆதாரமற்ற யூகங்களையும், வதந்திகளையும் நம்ப வேண்டாம் என்று ரஷிய அதிபரின் கிரெம்ளின் மாளிகை செய்தித் தொடா்பாளா் டிமிட்ரி பெஸ்கோவும் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
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