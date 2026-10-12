எரிசக்தி போர்நிறுத்தத்திற்கு ரஷியா ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் பதிலடி கொடுப்போம்: ஸெலென்ஸ்கி
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த 'எரிசக்தி போர்நிறுத்தத்திற்கு' ரஷியா ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று உக்ரைன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.
உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த 'எரிசக்தி போர்நிறுத்தத்திற்கு' ரஷியா ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று உக்ரைன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.
எரிசக்தி போர்நிறுத்தம் தொடர்பாக ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாக டிரம்ப் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டதைத் தொடர்ந்து, ரஷியா தனது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக உக்ரைன் குற்றம் சாட்டியது.
இந்த நிலையில், எரிசக்தி போர்நிறுத்தம் நடைமுறையில் உள்ளதா என்பது பற்றி உக்ரைன் கருத்து கூற மறுத்துவிட்டது.
ரஷியாவுக்கும் உக்ரைனுகும் இடையே ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாக, அது தொடர்பான விவரங்களை அளிக்காமல் டிரம்ப் பதிவிட்டது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக ரஷியா எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. உக்ரைனின் மேற்கத்திய நட்பு நாடுகள் ஸெலென்ஸ்கிக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் ஐரோப்பாவின் மிக மோசமான மோதலை டிரம்ப் நிர்வாகம் முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயன்று வருகிறது. ஐந்தாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து வரும் ரஷியா - உக்ரைன் போரை நிறுத்த மேற்கொண்ட அனைத்து முயற்சிகளும் அதனை முடிவுக்குக் கொண்டுவரத் தவறிவிட்டன.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்களுக்கு முன்னதாக எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வருவதால், முக்கிய எண்ணெய் உற்பத்தியாளரான ரஷியாவிடம் சாத்தியமான ஆதரவை டிரம்ப் தேடியுள்ளார். டீசல் ஏற்றுமதியை சாத்தியமாக்குவதற்காக ரஷியா மீதான தடைகளைத் தளர்த்திய பின்னர், வேலைநிறுத்தங்களை நிறுத்துவதாக அவர் ஒருதலைப்பட்சமாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாகப் பேசிய ஸெலென்ஸ்கி, ”அமெரிக்கா - ரஷியா இடையிலான பேச்சுவார்த்தையின் விவரங்களுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். அமெரிக்கா என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்கவுள்ளனர் என்பதைக் காணவும் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். எந்த போர்நிறுத்தமும் சமூக ஊடகங்களில் மட்டுமின்றி, களத்திலும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
அதேநேரம், “எரிசக்தி போர்நிறுத்தத்திற்கு ரஷியா ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும்” என்றும் அவர் கூறினார்.
உக்ரைனில் அதிபர் தேர்தலை நடத்த டிரம்ப் வலியுறுத்திய நிலையில், தேர்தலை நடத்துவதற்கென 60 நாள்கள் முழுமையான போர்நிறுத்தம் அமல்படுத்த உக்ரைன் வைத்த கோரிக்கையையும் ரஷியா நிராகரித்தது.
கிழக்கு உக்ரைனின் எஞ்சிய பகுதிகளை பலவந்தமாகக் கைப்பற்ற ரஷியா திட்டமிட்டுள்ளதாக ரஷிய அதிபர் புதின் தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில், உக்ரைன் அதிபருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதையும் நிராகரித்துள்ளார்.
Summary
We will retaliate if Russia does not agree to the energy ceasefire: Zelenskyy.
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