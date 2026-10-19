யேமன் ராணுவ முகாம் மீது ஹௌதி தாக்குதல்: 53 பேர் பலி
யேமன் நாட்டில் ராணுவ பயிற்சி முகாம் மீது ஹௌதி அமைப்பினர் நடத்திய தாக்குதலில் 53 பேர் பலியானது குறித்து...
தாக்குதலில் உயிரிழந்தோர் - விடியோ க்ராப்
யேமன் நாட்டில் ராணுவ பயிற்சி முகாம் மீது ஹௌதி அமைப்பினர் நடத்திய தாக்குதலில் 53 பேர் பலியாகினர்.
ஈரான் ஆதரவு ஹௌதி அமைப்பினர், யேமனில் தலைநகர் சனா உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் வைத்துள்ளனர். இதனால், ஏடன் நகரைத் தற்காலிக நகராகக் கொண்டு யேமன் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
யேமன் நாட்டில் அரசின் படைகளுக்கும் ஹௌதி அமைப்புக்கும் இடையே சுமார் 12 ஆண்டுகளாக மோதல் இருந்து வருகிறது. ஒருபுறம் ஈரானும் அமெரிக்காவும் போரிட்டு வரும்நிலையில், மறுபுறம் யேமன் நாட்டு படைகளும் ஹௌதி அமைப்பினரும் போரிட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த வாரம், தற்காலிகத் தலைநகர் ஏடனில் உள்ள அதிபர் மாளிகை மீதும் ஹௌதிகள் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் 5 பேர் பலியாகினர். அதுமட்டுமின்றி, அந்நாட்டு பிரதமர் நூலிழையில் உயிர் தப்பினார்.
இந்த நிலையில், இன்று ஷப்வா மாகாணத்தில் உள்ள அல்-ஆலம் ராணுவ பயிற்சி முகாமின் மீது ஹௌதி அமைப்பினர் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினர். இந்தத் தாக்குதலில் 53 வீரர்கள் பலியாகினர். மேலும், 200-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
முகாமில் பலியானோர் அனைவரும் புதிதாகச் சேர்ந்த வீரர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், ராணுவ வீரர்களின் மரணத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Houthi missile strike on Yemen camp kills 53
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