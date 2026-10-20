யேமன் ராணுவ முகாம் மீது ஹௌதி தாக்குதல்! பலி எண்ணிக்கை 60 ஆக அதிகரிப்பு!
யேமன் ராணுவ முகாம் மீது ஹௌதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 60 ஆக அதிகரிப்பு...
ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படையினர்... - கோப்புப் படம் | ஏபி
யேமனின் ராணுவ முகாம் மீதான ஹௌதிகளின் தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 60 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யேமனில் சௌதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப் படைகளுக்கும், ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஹௌதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாக மோதல் வெடித்துள்ளது.
தலைநகர் சனா உள்ளிட்ட நகரங்களை ஹௌதிகள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், ஏடன் நகரத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு யேமன் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
யேமனின் தெற்கு மாகாணமான சப்வாவில் உள்ள அல்-ஆலம் பயிற்சி முகாமின் மீது கடந்த திங்களன்று (அக். 20) ஹௌதிகள் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினர்.
இந்தத் தாக்குதலில், இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கை 60 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 200-க்கும் அதிகமான வீரர்கள் படுகாயமடைந்துள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
யேமனின் அரசுப்படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அதிபர் மாளிகை, ராணுவத் தளவாடங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிவைத்து ஹௌதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.
அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவான செயல்பாடுகளினால் சௌதி அரேபியா அரசுக்கு எதிராக ஹௌதிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வந்தன. ஏற்கெனவே, யேமனில் ஹௌதிகளும் அரசுப்படைகளும் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக மோதலில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The death toll in a Houthi attack on a military base in Yemen has reportedly risen to 60.
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