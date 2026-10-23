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திபெத் நிலநடுக்கத்தில் 16 ஆக உயர்ந்த உயிர்ப்பலி! 32 பேர் காயம்!

திபெத்தில் நிலநடுக்கம் பற்றி..

tibet

நிலநடுக்கம்

Updated On :

சீனாவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட திபெத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு ஏற்பட்ட 7.0 அளவிலான நிலநடுக்கத்தில் இதுவரை 16 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 32 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி,

திபெத்தின் நாகு நகரில் உள்ள பாகென் பகுதியில் உருவான இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.0 அலகுகளாகப் பதிவானது. பூமிக்கு அடியில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது.

இந்த நிலநடுக்கத்தால் இதுவரை 16 பேர் உயிரிழந்ததுள்ளதாகவும், மேலும் 30-க்கம் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை 12 ஆயிரம் குடியிருப்பாளர்களை வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளும் நடைபெற்று வருவதாக பிராந்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. சேதத்தின் முழு அளவை கண்டறியும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக மீட்புக் குழுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் வழியாகச் செல்லும் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளளது. நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சீனா அவசரக்கால பேரிடர் நிவாரண நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது.

யுரேசிய மற்றும் இந்திய புவித்தட்டுகள் ஒன்றோடொன்று அதிவேகமாக மோதிக்கொள்ளும் நிலப்பரப்புக்கு மேலே திபெத் பீடபூமி அமைந்துள்ளதால், இப்பகுதியில் அவ்வப்போது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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