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ஐரோப்பாவில் பல நாடுகளில் மக்கள் போராட்டம்!

பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கல்வி, ஊழல், ஓய்வூதியம், வீட்டு வசதி, போா் எதிா்ப்பு எனப் பல்வேறு பிரச்னைகளை முன்வைத்து ஐரோப்பிய கண்டத்தில் உள்ள இத்தாலி, ஸ்பெயின், போா்ச்சுகல், அல்பேனியா நாடுகளில் பொதுமக்கள் சனிக்கிழமை பேரணி மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இத்தாலியின் மிலன், ரோம், டூரின் உள்ளிட்ட நகரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள் பேரணி மேற்கொண்டனா். மிலனில் போராட்டம் அமைதியாக நடைபெற்ற நிலையில், ரோம் மற்றும் டூரினில் போராட்டக்காரா்களுக்கும் காவல் துறைக்கும் இடையே லேசாக மோதல் ஏற்பட்டது.

அல்பேனியா தலைநகா் டிரானாவில் போராட்டக்காரா்கள் கலைந்து போவதற்கு அவா்கள் மீது காவல் துறையினா் தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்தனா். போராட்டக்காரா்களில் சிலா் அரசுக் கட்டடங்களுக்குத் தீ வைத்த நிலையில், அவா்களுக்கும் காவல் துறைக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

ஸ்பெயின் தலைநகா் மாட்ரிட், போா்ச்சுகல் தலைநகா் லிஸ்பனில் ஏராளமானோா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். மாட்ரிடில் ஆயிரக்கணக்கானோா் பேரணி சென்றனா். பிரான்ஸில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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