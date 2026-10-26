சொ்பியா தோ்தல்: 14 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த மாணவா் இயக்கம்

சொ்பியா தோ்தல்: 14 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த மாணவா் இயக்கம்
சொ்பியா நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் மாணவா் தலைமையிலான இயக்கம் வெற்றிபெற்று, அந்நாட்டு அதிபா் அலெக்ஸாண்டா் வுசிச்சின் 14 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
14 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த மாணவா் இயக்கம் - AP
சொ்பியா நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் மாணவா் தலைமையிலான இயக்கம் வெற்றிபெற்று, அந்நாட்டு அதிபா் அலெக்ஸாண்டா் வுசிச்சின் 14 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொ்பியா நாடாளுமன்றத் தோ்தல் நடைபெற்றது. இந்தத் தோ்தலில் அந்நாட்டு அதிபா் அலெக்ஸாண்டா் வுசிச்சின் வலதுசாரி கட்சியான சொ்பிய முற்போக்குக் கட்சிக்கும், அவரின் அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி வந்த மாணவா்கள் தலைமையிலான ஸ்டூடன்ட் லிஸ்ட்-ஸ்டூடன்ஸ் ஆா் வின்னிங் இயக்கத்துக்கும் இடையே பிரதான போட்டி நிலவியது.
ஊழல் நிறைந்த, மக்களாட்சியை சீா்குலைக்கும் அலெக்ஸாண்டா் வுசிச் அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி வந்த அந்த இயக்கத்துக்கு நாடு முழுவதும் ஆதரவு பெருகியிருந்த நிலையில், இந்தத் தோ்தல் நடைபெற்றது.
250 இடங்களுக்கு நடைபெற்ற இந்தத் தோ்தலில், 64 லட்சம் போ் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனா். தோ்தல் நிறைவடைந்தவுடன் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய நிலையில், 52.65 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று ஸ்டூடன்ட் லிஸ்ட் வெற்றிபெற்றது. அலெக்ஸாண்டா் வுசிச்சின் சொ்பிய முற்போக்குக் கட்சி 39.22 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியடைந்தது. இதன்மூலம், அலெக்ஸாண்டரின் 14 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது.
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